VIDEO: Boxeador es hospitalizado tras sufrir tremendo nocaut

El boxeador estadounidense Patrick Day fue llevado a un hospital e inducido en coma, luego de sufrir un nocaut la noche del sábado, en la función que se realizó en esta ciudad.

Patrick Day enfrentó al invicto Charles Conwell, en la división superwelter, quien lo mandó dos veces a la lona antes del brutal impacto en el décimo asalto, un gancho de izquierda, para acabar con la pelea.

El pugilista de 27 años fue sacado del ring en camilla y llevado a un hospital, inconsciente, y cuando fue retirado de la arena sufrió convulsiones.

Ya en el hospital, reportes de medios estadunidenses indican que el pugilista está en coma y que fue sometido a una cirugía cerebral de emergencia en el Northwestern Memorial Hospital.

Esta fue la segunda derrota seguida de Day, quien tiene marca profesional de 17-4-1, seis por la vía del nocaut, mientras que Conwell está con paso invicto de 11-0, ocho nocauts, en la que fue su segunda pelea del año.

Please PRAY for Patrick Day !!

He got knocked out in his fight against Charles Cornwall and is still unconscious from that KO. He was taken to the ICU and was having seizures#UFCTampa #Boxing pic.twitter.com/3zMxfB6fgb

— MMA India (@MMAIndiaShow) October 13, 2019