Coco Gauff gana su primer título de la WTA a los 15 años

La estadounidense Cori 'Coco' Gauff, de 15 años y siete meses, repescada de la fase previa, y en su primera final de un torneo WTA se hizo con el título en Linz (Austria) al vencer este domingo a la letona Jelena Ostapenko, por 6-3, 1-6 y 6-2 en una hora y 39 minutos.

Con este título, logrado ante la campeona de Roland Garros en 2017, 'Coco' se convierte en la más joven ganadora de un título WTA desde la checa Nicole Vaidisova en octubre del 2004 en Tashkent (Uzbequistán), y la octava más precoz en la historia.

La victoria en Linz catapulta a la estadounidense del puesto 110 del mundo al 71 que ocupará este lunes. Su próxima cita será el WTA de Luxemburgo, esta próxima semana, donde la baja de la rusa Maria Sharapova ha propiciado su entrada en el cuadro principal.

