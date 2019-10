Bonilla confirma que Liga MX no puede ayudar a los jugadores del Veracruz

La situación de adeudos en el conjunto del Veracruz ha llegado a un extremo en el que incluso la misma Liga MX está lejos de poder resolver. Así lo confirmó el presidente Enrique Bonilla, quien este martes ofreció una conferencia de prensa al respecto.

Bonilla afirmó que existen múltiples acuerdos por parte de los jugadores lo cual impide a la Liga MX e incluso a la misma Federación Mexicana de Futbol actuar sobre la situación actual de los Tiburones.

“La situación radica en que tienen un contrato con la Federación y otro con la administración, por lo que estamos maniatados para poder ayudarlos”, explicó en rueda de prensa.

El principal problema que señaló Bonilla y el cual es el causante de que la Liga MX esté bloqueada en intentar hacer algo al respecto sobre los adeudos con los jugadores de la plantilla veracruzana que incluso han llegado a un punto de considerar no presentarse a jugar sus próximos encuentros.

“No tienen documentos que sustenten, no hay forma que se haga efectiva la fianza. No es falta de voluntad de la Liga ni de la Federación, pero en tanto no se presenten los documentos que respalden los adeudos que tienen, no hay forma que se les pueda pagar”, agregó.

Finalmente, Enrique Bonilla agregó que difícilmente podrán resolver favorablemente dicha situación si no se siguen los lineamientos adecuados, por lo que recurrir a la FIFA o incluso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, sería prácticamente una pérdida de tiempo mientras no existan documentos legales.

“Como liga estamos en la mayor disposición de apoyarlos y necesitan presentar su reclamo correspondiente ante la comisión de resolución y controversia. Si van ante FIFA o al TAS, les pedirán lo mismo. Estamos maniatados de manos”, explicó.

De esta manera al no tener un contrato oficial que respalde la falta de pagos no existe manera de comprobar los supuestos acuerdos verbales que la mayoría de la plantilla tiene con los directivos escualos.

“La mayoría de ellos tienen acuerdos verbales con la administración de Veracruz”, sentenció el presidente.

