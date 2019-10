'Prefiero que desciendan': Fidel Kuri explota contra sus jugadores

Fidel Kuri, dueño de Veracruz habló acerca de la reacción de sus jugadores en el campo y acerca de la conferencia que dieron al terminar el partido que perdieron ante Tigres.

"Venía a verlos para que me aclararan todo. Lo que dice Salcido es mentira. Yo hablé con mi capitán que es Leobardo López hasta las tres de la mañana. Le dije, o paran ustedes o paro yo".

Sobre Salcido mencionó que "me vino a ver, me dijo que él veía solo por él. El ya terminó su carrera. Vive en un departamento mío".

No quiso dar explicaciones sobre lo que sucede en la Sub 20, 17 y femenil. "Sé a todos los que les debo. Y voy a cubrir".

Asimismo, no dejó de culpar a la Federación por todo lo que pasa en el club. "Estoy limpiando el cochinero que me dejaron. Estoy pagando deudas que no. Me quieren fuera porque saben que yo no me dejo".

Este sábado, afirmó, Fidel Kuri se reunirá con sus futbolistas.

"Tengo que enfriarme. Me dio pena lo que vi en el campo. Mejor hubieran estado parado todo el juego. Prefiero que desciendan."

“Los jugadores quisieron enviar un mensaje y para mí no era el mensaje. Ya estaba platicado, sin embargo, están en todo su derecho. Somos la burla a nivel nacional, fue un tema antideportivo. Los jugadores no se debieron haber presentado, no debieron venir a hacer el ridículo, no tuvieron el valor. Siempre he dicho que es más fácil que la familia apoye”, señaló.

Y sostuvo que “Pueden decir lo que quieran, en este momento lo que más me preocupa es el ridículo y la falta de respeto que le hicieron a la afición veracruzana. Es imperdonable, realmente”.

"Yo hubiera preferido que parara la liga, que descienda el equipo": Fidel Kuri Vía @Xavihernandezg pic.twitter.com/KTC76y5kkz — Esto en Línea (@estoenlinea) October 19, 2019

"Primero voy a platicar con los jugadores… los veracruzanos no pueden perder su equipo" #KuriEnPicante 🔥 ¡EN VIVO!

📺ESPN 2 🇲🇽 / ESPN Deportes 🇺🇸 pic.twitter.com/zPbZlNSv5Z — Futbol Picante (@futpicante) October 19, 2019