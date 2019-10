Briseño contento con la llegada de Peláez pero 'no tiene varita mágica'

Antonio Briseño fue uno de los invitados especiales del piloto Sergio Pérez a su tradicional cascarita ‘De la pista a la cancha’ donde fue inevitable cuestionarlo sobre la llegada de Ricardo Peláez a Chivas como directivo.

“Cualquier integrante que llegue para sumar y más la experiencia que tiene Ricardo Peláez, con todos los títulos que tiene, es muy bueno para nosotros porque a nadie le sobra un tipo como él, un directivo respetable en el futbol mexicano que ha ganado todo” declaró el “Pollo”.

Pero dijo que ver resultados hay que ir paso a paso y cada quien tiene que hacer lo que le toca.

“Vamos con el primer paso. No tiene una varita mágica, es trabajo de todos y él va a hacer el suyo, estamos muy contentos de lo que venga porque van a ser cosas buenas”.

Finalmente aceptó que la inactividad lo ha afectado un poco pero que se ha mantenido entrenando más tiempo para mantener ritmo y que no le afectaron las críticas que recibió en redes sociales por la artera entrada contra Giovani Dos Santos.

“Las redes sociales me las manejan y trato de estar apartado. Es una etapa diferente, nunca me había sucedido y hay que sacarle el mejor provecho. La rutina sigue igual, entrenando al máximo, quedándome un poco mas para no perder el ritmo de juego. Es difícil porque no se puede jugar en la sub 20 pero bueno, son los gajes del oficio y hay que estar con la mejor actitud, trabajar duro porque lo necesitamos de todos”.