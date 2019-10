No me siento engañado por Chivas: Luis Fernando Tena

La directiva de Chivas ya busca técnico para el próximo torneo. Y el entrenador en funciones, Luis Fernando Tena, no reacciona con molestia. Al contrario, asegura que la institución está en su derecho de hacerlo. Incluso, agradece que Amaury Vergara, presidente del equipo, le haya hablado de frente para contarle de la reunión con el uruguayo Diego Alonso.

“Me dijo Amaury de frente, así tan claro, que habían hablado con Diego Alonso, agradezco su franqueza, que me avise. Están en todo su derecho y van hablar con más, me lo dijeron y está claro, porque ellos tienen que ir ganando tiempo. Qué tal que no nos va tan bien el estos cinco partidos o yo no los convenzo con mi trabajo, tienen que estar preparados, es algo totalmente natural”, explicó Tena este miércoles, después del entrenamiento.

Reveló que no hubo molestia de su parte cuando se enteró que Amaury, junto a Ricardo Peláez, nuevo director deportivo, se habían reunido con Alonso. “Pensé que era normal y va a seguir pasando, ya me dijeron que no sólo va a ser Diego, que hay muchos otros candidatos. Hay que ganarle tiempo al tiempo, tanto en jugadores como en técnico. Qué tal si no me va bien, no van a buscar técnicos dentro de un mes, ya van a tener una solución para que inmediatamente entre en funciones. Eso es lo normal y hay que aguantar, hay que adecuarse a las circunstancias. Yo tengo contrato hasta fin de torneo, me hablaron claro desde el principio y acepté, en ningún momento me he sentido engañado, ni mucho menos, entiendo que son las reglas del juego”, afirmó

“Entiendo que los directivos tienen que ganar tiempo, tienen que tener siempre un Plan B y un Plan C, dependiendo de lo que pase. Imagínate que no me va bien, no van empezar a buscar técnico cuando acabe el torneo, lo buscan desde ahora, igual con los refuerzos. Yo hablo los jugadores diciendo que no nos puede desestabilizar nada, ni distraer nada. Sabemos que habrá muchos rumores d aquí a fin de torneo, escucharemos que viene fulano o perengano, tanto jugadores como técnicos. Eso va a ser normal, estaremos oyendo y leyendo, pero tenemos que concentrarnos, no distraernos, no desestabilizarnos y pensar en hacer un gran cierre de torneo”, agregó el hoy técnico de Chivas.

“Están en todo su derecho de ir adelantando, de ir ganando tiempo, de ir pensar en refuerzos o en otro técnico. A mí me hablaron muy claro, son ocho partidos, acepté así, nadie me ha engañado. Estoy muy contento, me han tratado muy bien, estoy muy agradecido por la confianza que me tuvieron, aunque sea para este periodo corto. Trataremos que estos cinco partidos sean muy buenos en funcionamiento colectivo y por supuesto en resultados. Obviamente quiero quedarme, sé que soy otro candidato, entre los muchos que puede haber, pero ellos están no sólo en su derecho, sino su obligación de ir pensando en el futuro”, sentenció el “Flaco” Tena.

Con ventaja sobre los candidatos

Amaury Vergara tuvo que hablar con Luis Fernando Tena luego de que se hiciera pública la reunión que sostuvo con Diego Alonso. Le dijo al “Flaco” que es candidato a quedarse, pero no le dio ninguna garantía. Pese a todo, el entrenador campeón olímpico en 2012 se siente con una importante ventaja sobre quienes pretendan quitarle la silla.

“No me dio ninguna garantía de seguir, sí me dio posibilidades. Dice que hasta ahora está muy contento con nuestro trabajo, que los jugadores están contentos, que eso siempre será lo más importante. Dependerá de estos cinco juegos, del funcionamiento y resultados, pero no me dio una garantía de que si consigues tantos puntos te quedas, no, eso no hablamos. Dependerá de las formas también”, señaló.

“Impresionar no, hacer un trabajo, digamos convencer, no impresionar. Todo va cambiando, tengo muchos años y la gente me conoce, para bien o para mal, pero hay que ver si encajo en las institución, si damos resultados. Somos tantos técnicos y todos queremos un equipo como Chivas. El trabajo diario, que se vea, que él (Amaury Vergara) va a ver, la opinión de los jugadores siempre para mí siempre va a ser lo más importante y eso lo voy sintiendo. Sé que hasta ahora están muy contentos con nuestra forma de trabajar en la cancha, la estrategia y la motivación, son tantas cosas las que debe tener un técnico. Yo tengo la oportunidad de mostrarme aquí día a día, los que tienen que convencer son los candidatos que entrevistan porque ellos no tienen la oportunidad de estar acá”, agregó.

“Yo tengo la ventaja de mostrarme aquí día a día, tengo dos meses para que sepan perfectamente quién soy yo, para bien o para mal, como siempre, como en todos lados pondré mi mejor esfuerzo. Tengo más oportunidad de mostrarme, tengo que convencer a los directivos de que soy el idóneo para este equipo en el día a día. Ellos entran a las charlas que damos, van a conocer en profundidad nuestro trabajo. Los otros candidatos tendrán que convencer a la directiva con pura charla, diciéndole yo soy fulano, sutano, soy Juan Camaney”, finalizó Luis Fernando Tena