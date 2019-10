VIDEO: Jaime Camil provoca a Ibrahimovic y este responde con seña obscena

El duelo entre LAFC y Galaxy dejó mucho por contar, pues ambos equipos protagonizaron un gran partido en la cancha del Banc of California Stadium, donde no sólo Carlos Vela fue el protagonista, luego de su doblete que ayudó a los suyos a sellar el pase a la final, sino también Zlatan Ibrahimovic acaparó los reflectores dentro y fuera de la cancha.

El atacante sueco se fue muy molesto a los vestidores, y mientras se dirigía para allá, se encontró a un par de aficionados que le restregaron a unos cuantos metros el escudo de LAFC, acción que lo enfureció y sin pensarlo, se tocó los genitales.

Y para sorpresa de muchos, uno de esos seguidores que provocó a Zlatan Ibrahimovic, fue Jaime Camil, el reconocido actor mexicano, que actualmente radica en Los Angeles, y que es un fiel aficionado del LAFC, equipo donde milita su compatriota, Carlos Vela, quien es la gran figura del conjunto angelino.

Zlatan has a last goodbye for a heckling LAFC fan, the Marshawn Lynch memorial crotch grab pic.twitter.com/2Z1Y2aSbsw

— CJ Fogler (@cjzero) October 25, 2019