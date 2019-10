A Jonathan dos Santos le gustaría jugar en la Liga Mx

Tras ser eliminado de los playoffs de la MLS con el LA Galaxy, el mediocampista Jonathan dos Santos se dio tiempo de asistir al Autódromo Hermanos Rodríguez para el Gran Premio de México y ahí habló sobre las posibilidades de verlo en la Liga Mx… con el América.

TE RECOMENDAMOS Balotelli enfurece y patea una cámara tras derrota ante el Genoa

“Nunca he jugado en la liga mexicana y si me gustaría algún día jugar en Mexico. América siempre ha sido mi equipo favorito, el de mis amores pero nunca se sabe. Por ahora estoy feliz en el Galaxy, si fuera por mi me quedaría mucho tiempo ahí. Siempre lo he dicho, en un futuro nunca se sabe lo que pueda pasar”, declaró el jugador.

TE RECOMENDAMOS EN VIVO: Gran Premio de México 2019

Sobre el supuesto interés del Barcelona por Carlos Vela, Jona se mostró contento de que un equipo de esa talla muestre interés por él ya que está mostrando un gran nivel en el LAFC.

“Es un gran amigo, para mi mala suerte nos eliminó y estamos fuera del campeonato, pero le deseo lo mejor a Velita, es un grandísimo jugador, de gran calidad, lo ha demostrado en todos los equipos donde ha estado, no solo en la MLS sino también cuando estuvo en España, en la Real, en la selección. Es un gran amigo y ojalá se pueda dar y que bueno que un equipo como el Barcelona esté interesado en él, es muy importante”.

Sobre la carrera de este domingo espera que el mexicano Sergio Pérez pueda lograr algo importante para darle alegría a la afición.

“Es muy bonito de que se puedan dar este tipo de eventos aquí en Mexico, con nuestra gente y ojalá de de el caso de que Checo pueda hacer un buen papel, es un gran piloto, su coche muchas veces no lo acompaña pero lo está haciendo muy bien”.

TE RECOMENDAMOS El favorito de DJ Tiësto en el GP de México es “Maxico” Verstappen

Finalmente dijo que su hermano Giovani ya está recuperándose del pisotón que le propinó Antonio Briseño en el clásico y que pronto estará de regreso.

“Mi hermano está ya casi a punto, ya empezó a correr y ojalá que pronto lo podamos volver a ver otra vez”.

TE RECOMENDAMOS