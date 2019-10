La Fórmula 1 presenta nuevas regulaciones para el 2021

La Fórmula 1 presentó este jueves sus nuevas reglamentaciones deportivas y técnicas que darán forma al futuro del deporte a partir de la temporada del 2021 y años posteriores.

Las nuevas regulaciones, lanzadas en vísperas del Gran Premio de Estados Unidos, que se va a disputar en Austin (Texas), se centran principalmente en proporcionar carreras más cerradas y competitivas que puedan ofrecer un nivel alto de entretenimiento a los seguidores del deporte del motor en los próximos años.

Además de establecer un límite presupuestario destinado a reducir la gran brecha que existe entre los equipos más poderosos y el resto de los que compiten; lo que significa que por primera vez por primera vez en la historia de la Fórmula 1, las normas financieras se incluirán en las nuevas regulaciones.

