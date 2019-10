Leandro Cufré se queda en Atlas para el próximo torneo

Atlas tenía el destino en sus manos, pero con dos derrotas consecutivas, la calificación a la Liguilla se complicó. Sin importar que al final del Apertura 2019 lo logre o no, una cosa ya es segura: Leandro Cufré continuará al frente del equipo la próxima campaña. La continuidad del técnico argentino fue ratificada este jueves por parte de la directiva rojinegra.

“No puedo entrar en el caso específico porque no es el momento, pero lo que les puedo confirmar es que llevamos algunas semanas planeando el siguiente torneo con el área de inteligencia deportiva, con el área corporativa y con este cuerpo técnico planeamos los movimientos que necesitaremos hacer para el siguiente torneo”, explicó el presidente del club, Pedro Portilla.

TE RECOMENDAMOS Hijo de Ricardo Peláez, trabaja pero no le pagan en Chivas

“Se están construyendo las bases, creemos en la continuidad de proyectos basados en autocrítica y correcciones que se deban hacer. No creemos que los proyectos son plenamente ascendente, van sufriendo sus tropiezos. La continuidad cuando todo va bien es muy fácil, pero cuando se hace el análisis profundo es cuando suceden estos accidentes futbolísticos. Es donde complica el tema de la continuidad y tenemos que estar claros que el proyecto sigue. Ese mensaje queremos dar. Para nadie que haya estado aquí ha sido fácil, no tendría por qué ser fácil para nosotros. No va a ser fácil pero somos autocríticos y tenemos capacidad para levantarnos”, agregó.

Portilla detalló los motivos para la continuidad. “Veníamos de torneos anteriores con porcentajes de efectividad de 35 y 22 por ciento. Este torneo llevamos un 43 por ciento de efectividad, puede ser malo o regular, pero un 43 por ciento proyectado en el tiempo te aleja del descenso. Y si ese 43 lo hacemos un 50, te mete a Liguilla. Sentimos que con Leandro hemos logrado esta etapa de estabilización. Debemos redoblar esfuerzos, corregir y empezar a recuperar altura, que es lo que proyectamos al cierre de torneo y en el próximo”, señaló.

TE RECOMENDAMOS Tras cumplir sanción, Messi vuelve a convocatoria con Argentina

Sabe que ahora la Liguilla no depende sólo de lo que haga Atlas en los dos partidos que le restan. Pero la confianza en Cufré se mantiene intacta. “No tenemos tiempo, ni intención de contemplar nuestras heridas. En este proceso habrá tropiezos y una parte muy importante es levantarnos. Esto no termina ni empieza acá, vienen por los menos tres torneos muy duros por la situación porcentual en la que estamos y cada derrota será muy dura. Tenemos que aprender a levantarnos pronto de las derrotas, tener autocrítica y eso nos sacará adelante”, señaló.

“Se están sentando bases importante, la gestión de Leandro, independientemente de los puntos, presenta seis debuts en Liga, consolidación de jugadores como Jairo Torres o Edgar Zaldívar. Se están sentando bases, no son varitas mágicas, no son cosas que nos den resultados inmediatos, pero se están sentando bases para tres torneos muy duros que vienen para la institución”, concluyó Pedro Portilla.

TE RECOMENDAMOS