VIDEO: Stephen Curry sufre fractura en su mano izquierda

El panorama para que Golden State siga dominando la NBA se ha complicado de manera considerable. El equipo de San Francisco sufrió la lesión de Stephen Curry durante la derrota en contra Phoenix.

El base, considerado como uno de los mejores tiradores de la NBA, chocó con Aron Baynes, lo que provocó que el australiano cayera encima de la mano izquierda de Curry, provocándole una fractura.

Steph Curry heads to the locker room with an apparent wrist injury after taking a scary fall. pic.twitter.com/xt4fgp6Y4U

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) October 31, 2019