La FIA sanciona a ‘Checo’ Pérez y arrancará el GP de Estados Unidos desde el pitlane

Luego del gran fin de semana que tuvo Sergio Pérez en el Gran Premio de México, el piloto de Racing Point buscaba igualar dicha actuación en el Circuito de las Américas, sin embargo, una sanción hará que el mexicano inicie la carrera desde el pitlane.

La FIA dio a conocer que tras desobedecer la orden de acudir al pesaje del monoplaza al término de la segunda sesión de práctica, el ‘Checo’ se hizo acreedor a una investigación, la cual determinó que de acuerdo con el artículo 29.1, deberá iniciar la carrera desde la zona de boxes, con lo cual la estrategia de Racing Point y el tapatío deberá cambiar para el próximo domingo.

BREAKING: Sergio Perez will start Sunday's US Grand Prix from the pit lane

Grid penalty confirmed by the Stewards following incident after FP2 #USGP 🇺🇸 #F1 https://t.co/DYJiamOTNe

— Formula 1 (@F1) November 2, 2019