Memo Vázquez escucharía oferta de las Chivas

En entrevista para el diario Récord, Memo comentó que su contrato termina en diciembre y que ya no renovará pase lo que pase en el Apertura 2019. “Termino mi contrato, ya hablé con la directiva y ya no voy a seguir aquí en el equipo, pero tengo el mismo compromiso desde que llegue hasta que termine mi participación, ellos lo saben, ellos están conscientes, ellos están de acuerdo y así va a ser”, dijo.

Vázquez señaló que todavía no ha tenido contacto con Ricardo Peláez ni con nadie de Chivas, ya que por el momento está enfocado en tener un gran cierre de torneo con los Rayos. “No he tenido ningún acercamiento con ningún equipo, con nadie. Acá lo importante es estar consciente de dónde estás parado, el torneo está cercano al final y no nos podemos distraer con este tipo de cosas. Vendrá LIguilla y ya después hablamos”, apuntó.

Sin embargo, aclaró que una vez finalizado el campeonato está dispuesto a hablar con quien se acerque a él. “Sí, ahí hablamos, obviamente. Con el equipo que esté interesado, estoy abierto, hasta que termine mi participación, que quede claro”, comentó.

Además del Rebaño, el Toluca también ha sonado como opción por lo que Memo agradece que lo consideren. “Obviamente que eso me emociona, me da gusto que haya interés. Sea cierto o no sea cierto, me gusta, me llama la atención, pero eso no le vuela. Uno lo toma como es”, agregó.

Necaxa marcha como segundo en el Apertura 2019 con 28 puntos y en la jornada 18 podría amarrar su calificación a la Liguilla.