Jonathan Dos Santos desea retirarse en los Estados Unidos

Jonathan Dos Santos, actual jugador del Galaxy de los Ángeles de la MLS, ha declarado que quiere terminar su carrera en el futbol de los Estados Unidos, aunque sabe que no depende completamente de el, también trabaja el club.

“Yo me quiero quedar. Como he dicho anteriormente, estoy muy contento aquí, con la gente, con el club, con los compañeros. Si fuera por mí, acabaría mi carrera aquí. Todavía faltan muchos años, pero ya no depende de mí, depende más del club que de mí", dijo el jugador en conferencia de prensa.

Aún con la opción de ser cedido a otro club, en México o en Europa, durante el periodo vacacional en la MLS el sabe que lo que desea es mantenerse con el club angelino.

“No, sinceramente la temporada fue muy larga, tengo contrato con el Galaxy, no creo que me dejen ir cedido a otro equipo y honestamente yo tampoco quiero, por si me llego a lesionar. Prefiero descansar y recargar pilas para el año que viene”, dijo el propio futbolista.

“Es cierto que tuvimos una temporada muy irregular, quedamos en el cuarto lugar pero yo creo que vamos por buen camino porque al final los buenos equipos se van construyendo con tiempo. El 2020 será mi tercer año aquí y espero que la tercera sea la vencida para mí”, marcando su deseo de consagrarse en la liga norteamericana.