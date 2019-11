Víctor Guzmán abre las puertas a un regreso a Chivas

El mediocampista de Pachuca, Víctor Guzmán, aceptó que su sueño es jugar en el futbol de Europa, pero que si se le presenta la oportunidad de emigrar al Guadalajara no dudaría en hacerlo.

“Puede ser que me vaya a Europa, es mi sueño, pero si no es lo más conveniente, y se presenta la oportunidad de Chivas, me iría con ellos”, dijo.

Destacó que todo elemento mexicano le gustaría defender los colores del “Rebaño Sagrado”, al considerar que es lo mismo que jugar con la Selección Mexicana.

“Es mentira que un jugador te diga que no quisiera jugar en Chivas, porque si en verdad amas a tu país, lo que representa jugar para la selección, vestir los colores de la selección mexicana, es lo mismo que jugar en Chivas”, declaró en entrevista con Fox Sports.

Este viernes se mencionó que ya hay un acuerdo entre la directiva de Chivas y Grupo Pachuca para que Guzmán milite con los tapatíos a partir del próximo año.

Además, dentro de la negociación está incluido el delantero José Juan Macías, quien se quedaría con el León, quien pretende venderlo al futbol de Europa.