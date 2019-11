Esposa de Schumacher revela por qué mantienen en secreto su estado de salud

Han pasado seis años desde que Michael Schumacher sufrió un accidente mientras esquiaba en los Alpes franceses. Poco se sabe de cuál es su condición actual; sin embargo, su esposa Corinna habló por primera vez sobre el ex piloto de la Fórmula 1.

"Estamos haciendo todo lo posible para ayudarle, pueden estar seguros”, dijo en entrevista a She’s Mercedes Magazine.

Corinna reveló que no hablan abiertamente de Michael porque sólo cumple la petición de su esposo. “Solamente estamos siguiendo la voluntad de Michael de mantener en secreto su estado de salud. Él (Michael) lo hizo todo por mí. Tengo que darle las gracias por todo esto”, comentó.

Más allá de su familia, son pocas las personas que han visto a Schumacher después de su accidente. Jean Todo, ex piloto y presidente de la FIA; su ex compañero de Ferrari Luca Badoer, y el arzobispo George Ganswein.

Por otro lado, Willi Weber -ex agente de Michael- criticó a Corinna por no permitirle ver al ex piloto y no decir la verdad sobre su condición.

“Me gustaría saber cómo está y darle la mano o acariciar su rostro. Pero desafortunadamente, esto es rechazado por Corinna. Probablemente tenga miedo de que vea lo que está sucediendo y haga pública la verdad”, dijo a la televisión alemana en el marco del documental que están realizando sobre Schumacher a 25 años de su primer título mundial.

Pese a esto, Weber todavía confía que el siete veces campeón de la Fórmula 1 se recuperará y podrá vivir su vida de la manera más normal que sea posible. “Creo firmemente en la recuperación de Michael, porque sé que es un luchador. Si hay una posibilidad, la usará. Ese no puede ser el final. Rezo por él y creo que lo volveremos a ver”, expresó.