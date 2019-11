¿Qué otros deportes ver durante la fecha FIFA?

El futbol es el deporte que logra unir a las masas al rededor del mundo. Cada Liga local tiene miles de visitantes en sus estadios, y millones de televidentes. Sin embargo, cada que hay un receso por las fechas FIFA, sus aficionados llegan a extrañar dicho deporte.

Te puede interesar: Netflix estrenará documental de los Dorados de Maradona

Y para que eso no suceda, aquí te contaremos que otros deportes puedes ver durante la pausa que tendrá el balompié mundial.

FUTBOL FECHA FIFA

Sí, aunque las Ligas de al rededor del mundo no tendrán actividad, por futbol no paramos. Tendremos grandes duelos durante la fecha FIFA. La Selección mexicana también tendrá actividad, y lo hará frente a Panamá y Bermudas, el viernes 15 y 19 de noviembre, respectivamente.

LIGUILLA ASCENSO MX

Aunque la Liga MX no tiene actividad, el Ascenso MX sí lo hará, pues durante estas fechas, se disputará la Liguilla con el duelo entre Celaya vs. Tampico Madero, Mineros vs. Atlante y Zacatepec vs. Leones Negros.

TENIS

El deporte blanco también tendrá presencia durante estos días, pues se disputa la ATP Finals, en donde se encuentran grandes tenistas como Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Alexander Zverev, entre otros.

NFL

El futbol americano continuará su marcha. Y vaya que la temporada 100 de la NFL, cada vez luce mejor. La fecha 11 se disputará del jueves 14 de noviembre, al lunes 18 del mismo mes, justo ese día, el Estadio Azteca albergará el duelo entre los Chiefs y Chargers, partido que se robará los reflectores, aunque también habrá un duelazo el domingo, entre los Pats y Eagles.

NBA

El basquetbol también continuará teniendo presencia con infinidad de partidos. Destacando el de este miércoles 13, cuando los Lakers se enfrenten ante los Warriors.

FÓRMULA 1

Y para los amantes del automovilismo viviremos la penúltima parada de la temporada de la Fórmula 1: el Gran Premio de Brasil, donde los pilotos buscarán sumar puntos valiosos. Lewis Hamilton, con el título de este 2019 en mano, intentará tener un cierre perfecto tanto en Brasil y Abu Dabi.

TE RECOMENDAMOS