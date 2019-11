"México tardó cuatro años para traer a Roger Federer": José Antonio Fernández

Luego de mucho tiempo de buscar y buscar, por fin se obtuvo luz verde para que Roger Federer visite nuestro país, en su mejor momento, para un compromiso ante el alemán Alexander Zverev. Uno de los organizadores del evento, José Antonio Fernández, director de mercadotecnia de Mextenis, dio más detalles acerca del duelo, que será observado por más de 40 mil personas en el recinto taurino, al sur de la Ciudad de México.

Como organizadores de este evento tan importante, ¿cómo está el ánimo?

— Muy ilusionados y agradecidos con la respuesta de la gente a tan poco tiempo de haber lanzando el evento. En menos de tres horas se vendieron las entradas de la Plaza de Toros. Estamos encantados de que venga Federer por primera vez al país y no nos queda más que disfrutar un fenómeno del tenis como es el suizo.

Roger Federer es el único de la élite mundial que hacía falta en México…

— Nos tardamos mucho, fueron cuatro años donde en un principio se tenía pensando para traerlo a Acapulco, pero no se dieron las cosas porque en esa misma semana está el torneo de Dubái, es complicado. Pero ahora, para la exhibición, ya teníamos cuatro años tratando de traerlo, se dieron las cosas hace como cinco meses y de ahí nos metimos en todos los detalles con su agente y con todo su equipo para trabajar en el contrato; y pues ya estamos, es una realidad, no es fácil.

Desde tu punto de vista, ¿qué representa para México tener a un deportista de esta clase?

— Más allá de ser el mejor tenista que ha tenido el deporte blanco, es uno de los mejores atletas que ha tenido la historia del deporte. A la altura de Tiger Woods, Michael Jordan, Tom Brady. Son de esos jugadores dentro de cada disciplina que pueden destacar de esa manera y nos tocó traerlo activo, que es algo importante, ahorita es el número tres del mundo.

¿Y qué tan lejos está de que la aparición de Federer en un torneo oficial en nuestro país?

— Ojalá se dé. Para 2020 es un hecho que no, porque jugará Dubái y luego los Juegos Olímpicos. Ojalá algún día se dé, si es que sigue activo, Federer está en su etapa final pero también está jugando un gran tenis. A nosotros nos toca disfrutar ahora el evento.

¿Por que decidieron que el juego se realice en la Plaza México?

— Sabíamos que era one shot. La intención era que fuera un lugar donde más gente lo pudiera ver mejor. El US Open tiene una capacidad de 23 mil –el más grande en el circuito de la ATP– y la Plaza tiene 43 mil. Pero la visibilidad que tienes es muy buena desde arrba o en medio. Es mejor que las del US Open, siendo más grande. Es un inmueble muy emblemático en el país y se va a prestar para ver un gran espectáculo de primer nivel.

¿Qué otras sorpresas habrá para los aficionados el 23 de noviembre?

— Será un día de tenis muy bueno, México vs. Estados Unidos, porque van a jugar Santiago González y Miguel Reyes Varela en dobles contra los hermanos Bob y Mike Bryan. Este partido tiene una bolsa (dinero), y luego traeremos una sorpresa que ahorita no podemos decir, habrá que esperar un poco (risas).

Roger Federer

• Fecha de Nacimiento: 8 de agosto de 1981

• 1.85 metros de altura

• 103 títulos de la ATP

• 20 títulos de Grand Slam

• Medallista de plata en Londres 2012

• Medallista de Oro en Beijing 2008

Programa 23 de noviembre

• 14:00 horas – Se abrirán las puertas de la Plaza México.

• 17:00 horas – Partido dobles (Santiago González y Miguel Reyes Varela vs. los hermanos Bryan).

• 19:00 horas – Partido estelar (Roger Federer vs. Alexander Zverev).

TRANSMISIÓN

• TV Azteca y ESPN.