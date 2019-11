MLS rescinde el contrato de Brian Fernández

El delantero Brian Fernández ha sido rescindido de su contrato, informó la MLS en un comunicado de prensa.

Se ha informado que la terminación del contrato se debe a "incumplimiento del programa de abuso de sustancias y salud del comportamiento (SABH) de la liga".

El equipo no hizo comentarios sobre lo que específicamente constituye el incumplimiento del programa SABH, pero la asociación de Jugadores de la MLS presentará una queja en nombre de Fernández.

El delantero argentino disputó 19 partidos con la camiseta del Portland Timbers en donde marcó 11 goles y dio una asistencia, además de ser recordado por su paso por la Liga MX, en el Necaxa, donde jugó 32 encuentros y marcó 18 goles.

MLS has terminated the contract for Brian Fernandez and the player has been removed from the Timbers roster.https://t.co/vrBU4nqmt8

— Portland Timbers (@TimbersFC) November 15, 2019