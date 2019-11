Colin Kaepernick asegura que ‘ha estado listo por tres años’

Colin Kaepernick lanzó el sábado pases durante unos 40 minutos en el campo de una escuela secundaria y procedió a firmar autógrafos para los cientos de aficionados que se congregaron en una de las zonas de anotación al observar la prueba para la NFL, una que inesperadamente cambió de lugar. Fue otro extraño capítulo en la saga del exiliado quarterback.

Ocho representantes de equipos llegaron al nuevo sitio. Uno de los presentes fue Andrew Berry, vicepresidente de operaciones de fútbol de los Eagles de Filadelfia. Scouts de los Jets, Redskins y Chiefs también habrían acudido.

Todos observaron desde un costado, tomando apuntes en sus libretas mientras Kaepernick soltaba pases a cuatro receptores agentes libres.

“Nuestra máxima prioridad hoy era asegurar que tuviéramos transparencia en todo”, dijo Kaepernick después de culminar la prueba. “No se podía tener eso en el otro lugar, así que por eso vinimos acá”.

Fue una escena surreal. El quarterback que condujo a los 49ers de San Francisco al Super Bowl, uno que debería estar en la plenitud de su carrera a los 32 años de edad, entrenándose en la escuela secundaria Charles Drew, al sur de Atlanta.

Kaepernick, quien exhibió sus dotes con una camiseta sin mangas y pantalones cortos, evidenció que se ha mantenido en excelente condiciones físicas durante su inactividad de tres años. Sus pases eran afilados, aunque algo impreciso en los envíos a profundidad. No fue el tipo de sesión que convencería a un equipo de un modo u otro.

Pero eso no era el fin.

Kaepernick siempre ha insistido que todo el mundo que tiene la calidad para jugar en la NFL. Sostiene que ha sido vetado por arrodillarse durante el himno nacional para protestar contra la brutalidad policial y la injusticia racial, un polémico gesto que fue debatido hasta en la Casa Blanca.

"I've been ready for three years, I've been denied for three years. … We're ready to play, we're ready to go anywhere."

—Colin Kaepernick says he'll be waiting to hear from the NFL, Roger Goodell and the 32 teams. pic.twitter.com/6FTAKTtgV4

— SportsCenter (@SportsCenter) November 17, 2019