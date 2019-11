Prospecto de la NFL fractura la cadera

Tua Tagovailoa, quarterback de la Universidad de Alabama, sufrió una dislocación de cadera con fractura en la pared posterior tras ser derribado por el apoyador Leo Lewis, en el encuentro contra la Universidad de Mississippi en esta localidad.

La lesión de Tagovailoa ocurrió a un minuto y medio de acabar la primera mitad del encuentro que ganaría Alabama 38 a 7. El mariscal fue derribado por detrás, cayó de bruces, perdió el casco y tuvo que ser asistido para ponerse de pie.

Alabama quarterback Tua Tagovailoa goes down hard, visibly in pain and is being helped off the field@AlabamaFTBL | #RollTide pic.twitter.com/vySHyVBufY

— Collin Wilson (@_Collin1) November 16, 2019