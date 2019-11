Tres mexicanos aparecen en el 11 ideal del Mundial Sub-17

La Copa del Mundo sub-17 de Brasil 2019 finalizó con Brasil proclamándose campeón y México como subcampeón, por lo que la revista France Football dio a conocer su 11 ideal en el que aparecen tres futbolistas aztecas.

Estefanía Carrillo, esposa de Gustavo Ayón, participará en un concurso de belleza

VIDEO: Futbolista de 21 años sufre choque tras manejar borracho

El portero Eduardo García, el defensa Jesús Gómez y el medio y capitán Eugenio Pizzuto, fueron reconocidos por la publicación francesa.

Destaca que García sea considerado el mejor portero del torneo mientras que la FIFA le entregó el guante de oro al guardameta brasileño, Matheus Donelli.

France Football destacó el gran labor que realizó Gómez a lo largo del torneo, por lo que no le restó puntos el penal que cometió en la final; mientras que a Pizzuto lo describieron como un jugador maduro y de gran calidad. De hecho, Eugenio fue elegido como el tercer mejor jugador del Mundial.

Dimanche soir, le #Brésil a remporté la Coupe du monde U17 face au #Mexique. La France, elle, a pris la 3e place.

Pour faire le bilan, FF vous propose son équipe type de la compétition.

👉 On vous explique nos choix et on vous désigne notre MVP : https://t.co/EeeZc8scBJ pic.twitter.com/3UoCbJPMBq

— France Football (@francefootball) November 18, 2019