Aprueban recurso para pagar becas vitalicias de medallistas olímpicos

Los medallistas olímpicos, paralímpicos y de exhibición recibirán su pago de la beca vitalicia a la que son acreedores. Luego que la Unidad Administrativa de la Secretaría de Educación Pública aprobó el recurso.

Aficionado que ganó la lotería compra su club favorito

Jorge Vergara le salvó la vida al padre del 'Chapo' Sánchez

Asimismo, el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) tendrá un recurso de 50 millones de pesos para su rehabilitación y su funcionamiento. Además, la SEP destinará otros 49 millones de pesos para el pago de entrenadores.

Los ex deportistas y medallistas olímpicos no recibían su pago desde septiembre pasado y los entrenadores no percibían remuneración desde hace 10 meses.

Este jueves, Héctor Garza González, titular de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Educación Pública dio a conocer que se aprobaron esos recursos tras una reunión con varios de los medallistas olímpicos.

De esta manera, recibirán 13 mil pesos los ganadores de oro; 11 mil 500 los de plata y 10 mil los de bronce.

“La nueva noticia que hemos dispuesto en este momento de 50 millones de pesos para rehabilitar las instalaciones, hay que empezar, no puede ser que no tengan en forma las pistas, la piscina, en fin”, dijo el funcionario.

A la sesión acudieron los medallistas olímpicos Felipe Muñoz Kapamas, Antonio Roldán, Carlos Girón, Daniel Aceves Villagrán, Joaquín Rocha Herrera, Mario González Lugo, Juan Paredes, Tatiana Ortiz Galicia, Fabián Vázquez y Agustín Zaragoza.