Amaury Vergara revela que Chivas no está en venta

Los rumores fueron en aumento desde el fallecimiento de Jorge Vergara. Algunas versiones aseguraban que la familia estaría dispuesta a vender al Club Deportivo Guadalajara si llegaba una buena oferta. Pero el hijo del empresario, Amaury, reveló este martes que no piensa desprenderse de Chivas y ratificó su compromiso de llevar al equipo de regreso a los primeros lugares.

“Chivas no está en venta, esto que ha sido tan importante y sensible para mí familia, les puedo decir que hoy en día estamos mas comprometidos que nunca con este club, por lo que significa y el amor que le hemos tenido tantos años. Hoy estoy convencido de mi misión de vida y lo que puedo aportar con las enseñanzas que mi padre me dejó. Le hice una promesa a mi padre y no pienso descansar, ni irme hasta cumplírsela. Es importante para mí. Chivas no está en venta y estamos más comprometidos que nunca”, explicó.

Ricardo Peláez, nuevo director deportivo, intervino enseguida para prometerle ayuda a fin de que pueda cumplir lo que le dijo a su padre. “Seguro esa promesa la cumplirá muy rápido y me imagino cuál es. Estamos trabajando fuerte para conformar un gran plantel, en calidad y cantidad, para que el cuerpo técnico tenga muchas dudas, que vea a la banca y encuentre muchos jugadores de nivel. Lo vamos a lograr, vamos a trabajar fuerte y Chivas muy pronto será el equipo más ganador del futbol mexicano”, aseguró.

Enseguida, Amaury Vergara retomó la palabra para hablar sobre lo que hizo su padre durante 17 años al frente de Chivas. Se dijo libre de cualquier presión extra que pudiera provocarlo todo lo logrado en el pasado. “Quiero dejar muy claro que el legado de mi padre no es una carga. Para mí no es algo encima de mí, sino debajo porque todo lo que hizo mi padre en vida es una plataforma, una inspiración y motivación. Estoy impresionado con el nivel de directivo que tuvo este club y todo lo que logró”, señaló.

“Todo eso es una aliciente, una inspiración, todo lo que hizo no es para mí una obligación sino una inspiración. Sus sueños son ahora mismos que los mismos, estoy más convencido que lo que hizo fue construir una plataforma para que este equipo en este nuevo capítulo que me toca dirigir sea mucho más exitoso.. Por todo lo que construyó y lo que nos dejó para hacerlo, no me queda duda. Cuando ves ese contexto, reflexionas mucho y no me cabe duda que Jorge Vergara nos dio todo para que estos años sean una historia de éxito”, concluyó.

Por último, Amaury Vergara aseguró que los problemas económicos que tuvo el equipo en los últimos años se acabaron ya. “Manejar un equipo de futbol no es cualquier, cosa como negocio te puedo decir que es complicado. Hemos compuesto problemas vividos en los últimos torneos que tienen que ver con decisiones equivocadas de años atrás, que me hago responsable aunque no me competen. Desde aquí soy responsable de los más de 100 años de Chivas”, afirmó.

“Todo tenía un plan de configuración, ser conservadores en algunos aspectos y después llegar sanos a invertir. Fueron momentos difíciles que se juntaron muchos problemas. Quiero dejar claro que esa etapa ya quedó atrás. Chivas esta en un nuevo capítulo, más unidos que nunca, entusiasmados. Me sirve lo que me dice Ricardo (Peláez), que llega fresco, encuentra gente comprometida, todos queremos la gloria de este equipo. Las cosas ya están cambiando, es una nueva etapa de Chivas, lo tengo seguro”, finalizó Amaury Vergara.