Sólo vuelvo a México por mis cosas: Ricardo Centurión

Ricardo Centurión llegó a México como uno de los grandes fichajes del Atlético San Luis; sin embargo, después de un torneo el futbolista argentino aseguró que sólo regresará a nuestro país para recoger sus cosas.

En entrevista para Fox Sports Argentina, fue cuestionado si continuaría jugando en la Liga MX a lo que contestó: “(regresaré) a buscar las cosas. Tengo que ir para allá (México) y cerrar un par de cosas”.

El atacante argumentó que no le fue bien con el Atlético San Luis debido a la falta de minutos de juegos y la altura. "No jugué mucho esa es la verdad, no estaba jugando mucho. Un poco que no me acostumbré, no me adapté mucho a la altura, es una de las cosas. Y después con el primer entrenador no tuve muchos minutos (Alfonso Sosa)”, declaró.

De igual forma señaló que con Sosa no lo tomó en cuenta porque quien lo llevó al equipo fue el presidente Alberto Marrero. La realidad es que el que me llevó (al Atlético de San Luis) fue Alberto Marrero, y el técnico ya tenía su equipo en el Ascenso, no tuve posibilidades. Después vino (Gustavo) Matosas, tuve una lesión en la rodilla que no me dejó entrenar al cien por cien y no jugué mucho, y bueno Matosas no duró tampoco tantos partidos”, agregó.

Centurión participó en 12 partidos, nueve de Liga MX y dos de Copa MX, y sólo consiguió una anotación en el torneo copero.