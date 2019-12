¿Quién suplirá a Pulido? Estas son las opciones de Chivas

El 9 está vacante en Chivas. Alan Pulido, flamante campeón de goleo del Apertura 2019 con 12 tantos, pidió salir del club y este lunes fue puesto transferible. Ahora, la institución maneja diversas opciones para suplirlo. Algunos son jugadores que ya están en el equipo, otros podrían volver y otros más tendrían que ser comprados.

1. Alexis Vega

La opción inmediata y más lógica es brindar la confianza a Alexis Vega para ser el hombre en punta. Con el técnico Luis Fernando Tena se venía desempeñando como extremo izquierdo. La ausencia de Pulido le abriría la oportunidad de ser el centro delantero de Chivas.

2. José Juan Macías

El delantero termina su préstamo con León y la opción de compra es de 15 millones de dólares. Parecía que Grupo Pachuca lo compraría, pero en días recientes surgieron algunas diferencias. Así, se ha abierto la puerta para que vuelva y se convierta en el 9 titular.

3. Ángel Zaldívar

El “Chelo” se encuentra a préstamo con el Monterrey y al concluir el actual torneo deberá reportarse con Chivas, dueño de sus derechos federativos. El canterano rojiblanco volverá al equipo y es una de las alternativas que se manejan para tomar el lugar de Pulido.

4. Javier Hernández

El regreso del “Chicharito” es el sueño dorado de millones de aficionados rojiblancos. No es para nada sencillo que se pueda dar, pero el dinero que ingresará al Guadalajara por la venta de Alan Pulido a la MLS bien podría bastar para convencer al hoy delantero del Sevilla.

El interés por Martin no es nuevo. El hoy delantero del América fue buscado por Chivas desde que jugaba para Xolos de Tijuana. Meses atrás, fue pretendido, ya con la camiseta de las Águilas, al saber que no estaba cómodo porque no recibía minutos suficientes. Es otra opción.

6. Oribe Peralta

El veterano no fue titular en su primer torneo con Chivas. Tal vez ya no sea un jugador para 90 minutos, pero es otra de las opciones que se manejan para tomar el lugar de Pulido, por la experiencia que tiene y lo que puede enseñarle a los delanteros jóvenes que jueguen junto a él.

7. Carlos Vela

Surgió de Chivas, pero nunca jugó en Primera División con la camiseta rojiblanca. Es uno de los futbolistas más pedidos por la afición, ante la salida de Alan Pulido. Pero contratarlo no es para nada fácil, pues el sueldo que tiene en la MLS es muy difícil de igualar en México.