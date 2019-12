Ronaldinho desea que Neymar vuelva al Barcelona

El ex futbolista brasileño, Ronaldo de Assis Moreira, mejor conocido como Ronaldinho, aceptó que le gustaría ver de nueva cuenta a su compatriota Neymar y a su amigo y ex compañero, el argentino Lionel Messi, juntos en el FC Barcelona.

Suiza acuña monedas con el rostro de Roger Federer

Quedan definidas fechas y horarios de las semifinales de la Liga Mx

“A mí me gusta que mis amigos sean felices, no importa dónde. Pero es lógico, me encantaría verlo otra vez en Barcelona junto a Suárez y Messi. Juntos hicieron cosas increíbles", recordó “Dinho” respecto del funcionamiento que lograron durante las temporadas que coincidieron en el club blaugrana, donde obtuvieron la Liga de Campeones de Europa en la edición de 2015.

El ex astro brasileño también recordó su época como ídolo del conjunto catalán, pero niega haber sido el salvador, como muchos medios y aficionados lo catalogan, y, en cambio consideró que solo fue pieza importante de un proyecto que estaba destinado al éxito.

"Yo no llegué como salvador, sino como pieza importante dentro de un proyecto con un gran entrenador y grandísimos jugadores que llegaron, y con los que ya estaban. Tuve suerte de llegar en un momento muy importante para el club. Un momento de muchos cambios y algunas cosas salieron bien", agregó.

Por último, habló sobre su relación con Messi, quien recientemente obtuvo su sexto Balón de Oro, para convertirse en el único jugador en la historia que ha logrado tal cantidad de dicho reconocimiento.

“Nos conocimos y empezamos a jugar juntos. Para mí es motivo de mucho orgullo haber participado en el inicio de su carrera; Siempre hemos hablado de amigo a amigo. Gracias a Dios, aún nos llevamos muy bien", concluyó.