Niegan acceso a Fidel Kuri a la Asamblea de Dueños de la FMF

Durante la mañana de este martes 3 de diciembre, se llevó a cabo la Asamblea de Dueños en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol en Toluca, reunión en donde Fidel Kuri, propietario del Veracruz se robó la atención, luego de que le negaron el acceso a la reunión, pese a estar invitado.

En cuanto llegó Kuri, un apoderado legal de la Federación Mexicana de Futbol, le leyó un comunicado, informándole que no podía ingresar a las instalaciones, debido a la serie de adeudos que aún presenta con la plantilla del conjunto jarocho.

Fidel acató la restricción; sin embargo, habló con los medios de comunicación, para dar su postura al respecto, asegurando que se siente tranquilo, pues ya esperaba alguna acción de este tipo, luego de la polémica en la que se ha visto involucrado el conjunto jarocho.

"Me convocan y no me dejan pasar. Desde el 22 de octubre me llegó la invitación", fueron algunas de las palabras de Kuri, quien mostró ante la prensa la convocatoria que recibió por parte de la FMF, justo cuatro días después del polémico partido entre Veracruz y Tigres.

"Están violando mis derechos, pero me siento tranquilo, ya me esperaba eso y más. Sobre la desafiliación es mentira, no pueden hacerlo, ellos quieren manejarlo todo a través de los medios de comunicación", concluyó.

Fidel Kuri permaneció a las afueras de la Federación Mexicana de Futbol por más de una hora, pero después decidió retirarse, luego de que no hubo intención de dejarlo ingresar.

