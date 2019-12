“Los Wolves pagaron 40 millones por mí, y si me venden, sería por una cifra mayor”: Raúl Jiménez

Raúl Jiménez está teniendo una gran temporada con el Wolverhampton y ha hecho valer cada uno de los 40 millones que los Wolves pagaron por él. El delantero mexicano es consciente de que aún tiene mucho camino por recorrer y sabe que si las buenas actuaciones continúan, pronto un equipo grande de europea podría interesarse en sus servicios.

En entrevista para Marca, el ‘Lobo Mexicano’ reconoció que le gustaría protagonizar una transferencia cercana a los 100 millones de dólares, esto tras analizar su gran paso y tomar en cuenta que el Wolverhampton lo compró por 40, hecho que él mismo reconoció que su salida tiene que tener un mayor costo.

“Es importante seguir dando de qué hablar para que algo así pueda llegar. Los Wolves pagaron 40 millones por mi, y si me venden, sería, seguro, por una cifra mayor. Yo seguiré trabajando”, explicó el ex americanista.

Si algún día se llegara a concretar su venta por cerca de dicha cantidad, Jiménez se convertiría en el primer mexicano en la historia en ser vendido en una cifra que alcance o incluso supere los 100 millones, sin embargo, Raúl considera que esta situación es vista como algo imposible en el futbol mexicano debido a la mentalidad con la que crecen los jugadores mexicanos.

“Para un jugador mexicano, o para el mexicano en sí, sería casi algo imposible, tal vez por el tipo de mentalidad que se tiene en México. Se dirá que si ‘no es tan bueno’ que ‘si los vale’… pero si alguien paga esa cantidad de dinero por alguien, es porque los vale. A veces las cantidades son estratosféricas pero yo creo que el futbol ha cambiado mucho, y se puede lograr. Para mí sería una motivación extra saber que tengo que dar más de mí, hacer valer eso que están pagando por tí y seguir dando de qué hablar. No me asusta. El futbol es algo con lo que siempre he soñado, ha sido mi vida siempre. Por eso, si se da, seria una motivación importante llegar a protagonizar una transferencia así”, sentenció.

