VIDEO: Roger Federer rompe en llanto tras no jugar en Bogotá

Roger Federer, considerado por muchos el mejor tenista de la historia, mostró su lado más sensible, al romper el llanto, luego de no poder disputar su partido de exhibición ante Alexander Zverev en Bogotá, Colombia, el pasado 22 de noviembre.

Su Majestad lamentó no cumplirle a su afición en la Movistar Arena, luego del toque de queda que hubo en la Capital de Colombia, ordenada por el alcalde Enrique Peñalosa.

Ante dicha situación, el tenista suizo no contuvo las lágrimas, imágenes que recientemente fueron reveladas en el documental 'Everywhere is home' de ESPN, que ilustra la gira de Federer por Latinoamérica, incluyendo su visita a México, país que lo recibió con los brazos abiertos, en un partido histórico en la Plaza de Toros México.

Es importante recordar que Tony Godsick, agente del suizo, reveló que Roger buscará una nueva fecha en Bogotá, y de no encontrarla, devolverá todo el dinero de las entradas, para que llegue a cada persona que invirtió en su ticket.

