'No sean tan pendejos': Julio César Chávez a detractores de su hijo

Julio César Chávez una vez más salió a la defensa de su hijo, quien fue duramente criticado, tras no continuar en la pelea frente al estadounidense Daniel Jacobs, por una fractura que sufrió en la nariz durante el quinto round.

Te puede interesar: Liverpool hace historia en el Mundial de Clubes

"Hola, amigos de las redes sociales. Hoy que están criticando y juzgando mucho a mi hijo Julio por la pelea que tuvo, acuérdense que yo soy el primero que lo juzgo y critico cuando pelea mal, pero esta vez estaba haciendo una muy buena pelea. Desafortunadamente viene un golpe, ese cabezazo y sale con la fractura", mencionó la Leyenda del boxeo.

"Para aquellos que saben mucho de box, todos aquellos que juzgan como Faitelson y como Jorge Eduardo. La verdad, una cosa es ser pendejo y otra es ser valiente. Valiente es cuando tienes la oportunidad de ganar una pelea, pero cuando estás fracturado de una mano, o de una nariz, pues no se puede pelear así. Así que no sean tan pendejos, con todo respeto", concluyó el ex pugilista mexicano.

Para los que disque saben de box pic.twitter.com/29x50osltW — Julio César Chávez (@Jcchavez115) December 21, 2019

Julio César Chávez, horas antes dejó un mensaje a través de su cuenta de Twitter, en donde explicó que su hijo sería sometido a una cirugía, luego de la fractura que sufrió en la nariz, ofreciendo disculpas a la afición de Phoenix, Arizona.

TE RECOMENDAMOS