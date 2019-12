Charles Leclerc firma con Ferrari hasta 2024

El equipo Ferrari de Fórmula Uno anunció en su página web la ampliación del contrato de su piloto Charles Leclerc "hasta el final de 2024", cinco años más, algo poco habitual en este exclusivo mundo automovilístico.

La 'Scuderia' parece tener muy claro que su futuro pasa por el pilotaje del monegasco, al que, según apunta el diario 'Corriere della Sera' se le ha subido el salario hasta los 9 millones de euros por año.

En Maranello, la sede de Ferrari, han premiado las dos victorias y las siete poles que Leclerc ha conseguido en su primera temporada con el bólido del Cavallino Rampante.

“Estoy muy feliz de seguir en Ferrari. Conducir la temporada pasada para el equipo más laureado de la Fórmula Uno ha sido un sueño para mí. Estoy deseando profundizar en la relación con el equipo después de lo que ha sido un intenso y emocionante 2019. Estoy ansioso por ver lo que depara el futuro y que empiece la próxima temporada", dijo Leclerc.

La ampliación de contrato del piloto monegasco aumenta la presión sobre el otro piloto de Ferrari, el alemán Sebastian Vettel, cuyo contrato concluye a finales de 2020, y que deberá demostrar que puede seguir siendo parte del futuro de su actual equipo y que ha dejado atrás su pobre rendimiento en la última temporada.

"A cada carrera que pasaba este año, nuestro deseo de ampliar el contrato de Charles se hizo cada vez más evidente y esta decisión significa que seguirá con nosotros las próximas cinco temporadas", comentó Mattia Binotto, jefe del equipo.

"Esto demuestra que Charles y la Scuderia tienen un firme futuro juntos. Ha formado parte de nuestra familia desde 2016. Estamos muy contentos de poder anunciar que seguirá con nosotros muchos años y estoy seguro de que escribiremos muchas nuevas páginas en la historia del Cavallino Rampante", finalizó.

Extremely happy to announce that I will be staying with @scuderiaferrari for 5 more years. I'm so grateful to be driving for such a team. I've learnt so much during this first year with the team and it is a great starting point to build a strong relationship for the years ahead. pic.twitter.com/3VPtbsCZT1

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) December 23, 2019