Wayne Rooney debuta con triunfo con el Derby County

El jugador y ahora también auxiliar técnico inglés, Wayne Rooney hizo su debut en el Derby County con triunfo de su equipo sobre el Barnsley 2-1 en duelo perteneciente a la jornada 26 de la Liga Championship.

Rooney fue pieza importante al brindar la asistencia del primer gol anotado por el atacante británico Jack Marriott justo antes de terminar la primera mitad; sin embargo, al minuto 50 el extremo portugués Elliot Simoes empató provisionalmente los cartones.

Martyn Waghorn, delantero inglés, fue el encargado de anotar el gol de la victoria para el conjunto dirigido por el holandés Phillip Cocu y el “Niño Malcriado”, para así llegar a las 33 unidades y colocarse en el puesto 17 en tabla por el ascenso a la Liga Premier.

“Los Carneros” son el cuarto equipo en la carrera del último ícono del balompié inglés tras debutar en el Everton, emigrar al Manchester United, donde vivió sus mejores años y posteriormente probó suerte en la Liga Mayor de Futbol (MLS por sus siglas en inglés) con el D.C. United.

Phillip Cocu confirms that @WayneRooney will be the permanent captain of #DCFC. pic.twitter.com/qnqRdOq5Ra

— Derby County (@dcfcofficial) January 2, 2020