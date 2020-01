Chivas promete apoyar Tri preolímpico, si las reglas son parejas

Chivas tendrá un serio problema en marzo, cuando se dispute en Guadalajara el Preolímpico rumbo a Tokio 2020. Siete de sus jugadores podrían ser convocados: Gilberto Sepúlveda, Cristian Calderón, Fernando Beltrán, Jesús Ricardo Angulo, Uriel Antuna, José Juan Macías y Alexis Vega. Y el Rebaño Sagrado promete apoyar al Tricolor, siempre y cuando las reglas sean iguales para todos los equipos.

“De acuerdo a las reglas, hay reglas escritas, si me convocas a cuatro ¿a que tengo derecho? A posponer mi fecha, vamos. Me pides jugadores, encantado, pero me cambias mi fecha si son mas de cuatro. Vamos a respetar lo que está escrito y lo que sí voy a exigir a la gente adecuada, a la Comisión de Selecciones, lo único es que todos parejos”, explicó Ricardo Peláez.

“Me convocas y luego ‘es que viene la final, nomás le dejo a él (sus jugadores) y a ti en cuartos. No, no, parejitos, todos iguales. Uno no da, yo tampoco doy; todos damos, entonces damos todos. Que el compromiso sea parejo para todos y no por equipos, es lo único. No estamos para exigir, estamos para colaborar, quiero aclarar. Tenemos toda la disposición de apoyar a Selecciones nacionales en todas las categorías, siempre y cuando las reglas sean parejas para todos”, añadió el director deportivo de Chivas.

El tema está en el escritorio de la dirigencia rojiblanca. “Sí, estoy consciente, de hecho ya he estado en comunicación con la gente de Selecciones en varios sentidos. Vamos a juntarnos, tenemos una cita, creo que el Preolímpico es en Fecha FIFA y me quedo tranquilo para ese torneo, pero después viene un cruce importante de calendarios. Yo no puedo utilizar la palabra ‘nos vamos a perjudicar’ porque al contrario, creo que te beneficias cuando aportas jugadores a selección, pues adquieren otro nivel, toman una plusvalía importante y también me tocó a mí vivir ese aspecto, de jugar un Mundial, estar en Selección Nacional”, detalló Ricardo Peláez.

“Eso es muy importante para los jugadores. Pero los jugadores pertenecen a los equipos, no a la Selección, la Selección es un premio que se logra en los equipos. El futbolista va a la Selección por su buen trabajo en sus equipos. Es lo que queremos, tener muchos seleccionados, ser base de la Selección otra vez, ganar títulos, que Chivas retome lo que ha hecho a través de muchos años en la historia: ser un equipo grande en todos sentidos, reflejado en Selección Nacional también”, finalizó el dirigente rojiblanco.