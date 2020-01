Sadio Mané es nombrado Mejor Jugador Africano del Año

El extremo senegalés Sadio Mané, quien milita en el Liverpool, fue elegido este martes como el Mejor Jugador Africano del Año por la Confederación Africana de Futbol (CAF), su primer galardón de esta índole y que obtuvo debido a su gran desempeño durante 2019 con su club y selección nacional.

Mané venció a su compañero de equipo, el egipcio Mohamed Salah, y al argelino Riyad Mahrez, elemento de Manchester City, en una muy reñida contienda, pues los tres futbolistas firmaron un año lleno de éxitos y títulos a nivel individual y colectivo.

El ex jugador de Southampton fue pieza fundamental para Liverpool en la consecución de la Champions League, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes de la FIFA, además de ser uno de los tres máximos goleadores de la temporada pasada en la Premier League, con 22 tantos, junto al propio Salah y el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, delantero de Arsenal.

— “Am. No. King.”#SadioMane during his private post #CAFAwards2019 photoshoot.

Top of the continent. Humble as ever. pic.twitter.com/ONMOzv7nj1

— #CAFAwards2019 (@CAF_Online) January 7, 2020