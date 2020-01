Tyson Fury se masturba siete veces al día como parte de su rutina entrenamiento

Tyson Fury busca convertirse en el mejor boxeador del planeta y para lograrlo ha incluido un “peculiar” ejercicio a su rutina de entrenamiento, el cual es masturbarse en siete ocasiones por día.

Durante la conferencia de prensa que tuvo este martes, en la que promocionó la pelea que sostendrá con Deontay Wilder el 22 de febrero, hizo la revelación sobre su método de trabajo para hacerse del campeonato mundial de los pesos pesados del Consejo Mundial de Boxeo.

“Estoy haciendo muchas cosas que antes no hacía. Estoy comiendo cinco o seis comidas al día, bebo ocho litros de agua, me masturbo siete veces al día para mantener mi testosterona bombeando” dijo el inglés.

Fury explicó que su rutina es para que la testosterona fluya: “tengo que mantener activo y la testosterona fluyendo para la pelea. No quiero que bajen los niveles”.

