Demi Lovato cantará el Himno Nacional en el Super Bowl LIV

Demi Lovato tendrá un regreso triunfal en el mundo musical, pues la reconocida cantante no solo estará en los Premios Grammy 2020 el próximo 26 de enero, sino que también será la encargada de entonar el Himno de Estados Unidos en el Super Bowl LIV que se celebrará el domingo 2 de febrero.

"Cantando el Himno Nacional. Nos vemos en Miami", fue el mensaje que la cantante y compositora publicó mediante sus redes sociales, para anunciar su participación en la máxima fiesta deportiva estadounidense.

Es importante recordar que Shakira y Jennifer Lopez serán las encargadas del medio tiempo del Super Bowl LIV.

Por su parte, la cuenta de la National Football League (NFL), también oficializó la participación de Lovato en el partido final de la temporada 100, que se celebrará en el Hard Rock Stadium.

"Estamos emocionados de anunciar a Demi Lovato, que nos ayudará a culminar nuestra centésima temporada cantando el Himno Nacional en el Super Bowl LIV", escribieron a través de sus redes sociales.

We are excited to announce @ddlovato will help us culminate our 100th season by singing the National Anthem at #SuperBowl LIV on @FOXTV 2/2! 🎤 🌴 🏈 pic.twitter.com/ASyW3i5pAP

— NFL (@NFL) January 16, 2020