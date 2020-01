Místico y Mephisto dispuestos a jugarse las máscaras

En una esquina, aparece la maldad y el colmillo retorcido de Mephisto, quien desde el bando de los rufianes, no ve con malos ojos jugarse la máscara contra Místico. El joven enmascarado quien asegura, él y el rudo, ya no caben en el mismo cuadrilátero.

"Es mi rival número uno. Me cuesta mucho trabajo ganarle, pero con el apoyo de mi público, puedo con eso y más", advierte el moderno "Príncipe de Plata y Oro".

Y lo hace con valor, confiado en la experiencia que ha acumulado en los combates con el "Káiser del Infierno" y otros "peces gordos" del CMLL.

"Conozco sus debilidades, sé cuándo atacarlo. He demostrado que estoy en gran momento, y me siento preparado para consolidarme, ganando una máscara o cabellera, con eso, la afición va a quedar convencida de la calidad de Místico”.

Por ahora no piensa demasiado en la fecha para programar esa cita, está concentrado en obligar a su rival a aceptar la apuesta. "Todos anhelamos encabezar un aniversario u Homenaje a Dos Leyendas, pero sé que podemos llenar la arena en cualquier fecha, con rivales como Mephisto, Cavernario y Euforia, en ese orden los pongo entre mis objetivos”.

Así que tampoco le preocupa que Mephisto lo desacredite como enemigo. "Dice que no estoy preparado, pero no hay enemigo pequeño y sabe que no debe confiarse.

Antes decían que estaba aquí por mis hermanos, ellos ya se fueron y estoy sacando la casta, soy el único Muñoz en la empresa y lo demás no me importa”.

Palabras que se le resbalan a su clásico enemigo. "Lo he dominado y me ha ganado por errores, pero está bien, que gane confianza y cuando lleguemos al evento cumbre, sepa de qué estoy hecho”.

Lo cierto es que el malhechor sabe que a su carrera, llena de campeonatos y aventuras por todo el mundo, le falta un plus. "He tenido de todo pero nunca una máscara importante, es el momento y la de Místico es un gran trofeo que podría engalanar mi vitrina”.

En el científico observa a un luchador que está creciendo, que antes no aguantaba tanto castigo, "saca fuerzas de no sé dónde y con eso se gana a la gente. Pero que se espere, porque tengo aún mucho más que dar. Es un buen luchador pero en los pronósticos está muy abajo de mí”.

Obtener esa incógnita para catapultarse a las luchas estrellas, es su malévolo plan. "Si ahora estoy en un buen lugar, pasaría a ser una estrella en el Consejo Mundial. Y voy por eso".

