VIDEO: FIFA felicita a Cuauhtémoc Blanco recordando mítica ‘cuauhtemiña’

En un día lleno de felicitaciones para Cuauhtémoc Blanco por su cumpleaños 47, la FIFA se unió al festejo recordando uno de los momentos más llamativos del ex jugador dentro de la Selección Mexicana.

El máximo organismo del futbol publicó el video de la famosa "cuauhtemiña" que realizó Blanco en contra de Corea del Sur, en la fase de grupos del Mundial de 1998. “Cuauhtémoc Blanco cumple 47 años hoy, y celebramos reviviendo su legendaria jugada en el Mundial de 1998” se lee en la publicación.

La selección mexicana venció a su similar coreana 3-1 en el Stade Gerland en Lyon, Francia en esa edición de la Copa del Mundo, misma en la que los dirigidos por Manuel Lapuente llegaron a los octavos de final, donde fueron eliminados por Alemania 2-1. En ese equipo estaban jugadores de la talla de Jorge Campos, Pavel Pardo, Cuauhtémoc Blanco y Luis Hernández, entre otros.

