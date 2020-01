"Le voy a quitar lo feo y dientón": Julio César Chávez al 'Travieso' Arce

Dos leyendas del boxeo mexicano se alistan para su revancha: Julio César Chávez y Jorge Travieso Arce, que estarán en una pelea de exhibición el próximo sábado 7 de marzo en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo, Sonora.

El combate cada vez se calienta más. Ambos ex pugilistas se han encargado de intercambiar palabras en redes sociales y, durante la presentación oficial de la pelea, no fue la excepción, pues fue ahí en donde Chávez aseguró que "le quitará lo feo y dientón".

"Que se entrene bien y que se cuide el Travieso, porque le voy a poner una golpiza. Le voy a quitar lo feo y dientón. La fecha ya está lista y no podrás echarte para atrás", mencionó Julio.

@Jcchavez115 reitera ante el público hermosillense que va a ganarle fácilmente el 7 de marzo al @TraviesoArce en el CUM: “Me voy a preparar muy bien porque le quiero quitar lo hablador al Travieso” @fundaciontelmex @gobiernosonora @ClaudiaPavlovic @ElPatoDeLucas @genaroenriquez pic.twitter.com/7qvxX7eZYu — Rafael Renteria (@rafarenteria11) January 17, 2020

Ante dicha amenaza, el Travieso Arce no se quedó callado y respondió: "Vamos a quitarle lo hablador y picudo. Me he entrenado con toda la seriedad e intensidad y voy a llegar en gran condición. Julio no me va a aguantar el ritmo, ni va a ver por dónde le van a entrar los golpes".

Esta será el segundo combate que los mexicanos protagonicen, ya que el primero de ellos se dio en noviembre de 2019 en Tijuana, el cual tuvo una causa benéfica para Christian Castillo, hijo del ex campeón mundial José Luis Castillo y quien en julio sufrió un derrame cerebral.

