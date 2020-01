Los Supercampeones regresan en forma de videojuego

Los Supercampeones es una de las serie anime más populares en el mundo y en 2020 regresarán pero con un videojuego. Captain Tsubasa: Rise of the New Champions saldrá para PS4, Steam y Nintendo Switch.

El juego está siendo desarrollado por Tamsoft y será publicado por Bandai Namco, que también nos ha presentado juegos de Dragon Ball, Naruto y Caballeros del Zodiaco, por mencionar algunos.

En el primer adelanto se puede apreciar que el título será como el FIFA o PES, pero con un estilo arcade ya que se podrán realizar trucos especiales, muy al estilo de la serie.

Éste será el primer videojuego de la saga que se publica desde hace una década. Tendrá multijugador local, aunque todavía no tiene fecha de lanzamiento.

"No es un juego que se haya creado pensando únicamente en los amantes del manga, sino para que pueda ser disfrutado por los aficionados al futbol de todo el mundo”, señaló Hervé Hoerdt, vicepresidente sénior de marketing, digital y contenidos de Bandas Namco.

Los Supercampeones o Captain Tsubasa, nombre original en Japón, nos cuenta la historia de Oliver Atom (Tsubasa Ozora) un chico con un gran talento en el futbol y que busca convertirse en el mejor del mundo.