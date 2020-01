César Ramos fue castigado por su actuación en la final América vs. Monterrey

Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje, reconoció que el silbante César Arturo Ramos se equivocó en la final del Apertura 2019 entre América y Monterrey, por lo que está suspendido y no puede arbitrar en la Liga MX.

Vetan a #LadyCerveza del Estadio de Chivas

Aficionado captado siendo infiel asegura que destruyeron su relación

“Sí señor (está castigado). Los castigos es una política de la FMF, son confidenciales. La sanción, sin personalizar el tema de César, es por el VAR”, declaró en entrevista para el programa Futbol Picante de ESPN.

Brizio Carter especificó que César Ramos fue castigado por no recurrir al VAR y no por una protesta del América. “Está castigado, pero no por una protesta del América, sino por no ir a ver el VAR”, comentó.

"Sí está sancionado" ¡Arturo Brizio acepta que Cesár Arturo Ramos está castigado tras su actuación en la final América-Rayados! #FutbolPicante 🔥 pic.twitter.com/vNpRNhE8qq — Futbol Picante (@futpicante) January 22, 2020

La jugada polémica se dio en el juego de vuelta, que se disputó en el Estadio Azteca, en la que Guido Rodríguez reclamaba un penal durante una tiro de esquina.

Debido a esto, César Arturo Ramos no ha pitado en las primeras dos jornadas del Clausura 2020 y estará ausente ameno otras tres

Por otro lado, en entrevista para TUDN indicó que el único error que se cometió con el VAR durante la Liguilla fue en el duelo entre Tigres y América, de los cuartos de final, donde Fernando Guerrero frenó un contragolpe de los felinos para revisar un posible penal en favor de las Águilas.

“El único error que tuvimos fue el de parar un contragolpe a favor de Tigres para checar un penal inexistente para el América en la Ida, el resto de las jugadas el VAR actuó impecablemente”, señaló.