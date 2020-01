Chicharito rompe en llanto por dejar el futbol europeo

Javier Hernández puso fin a su aventura en el futbol europeo para jugar en el Galaxy de Los Ángeles, de la MLS, pero no pudo evitar llorar al darse cuenta que su sueño terminó.

A través de su canal de YouTube, Naked Humans, se puede ver al futbolista mexicano llorar cuando le da la noticia a sus padres de que dejará Europa.

"Quería platicar con ustedes (papás) porque ya está a punto de cerrarse lo otro, de irme a Los Ángeles. Todo está perfecto, pero es el principio de comenzar a retirarme. Estoy diciéndole a adiós a una carrera que trabajamos mucho, yo sé que ustedes también lo están sintiendo y le vamos a ver el lado positivo. Va a ser increíble, pero quieran o no, nos estamos retirando del sueño europeo”, dijo Chicharito mientras se le quebraba la voz.

La conversación continuó y Javier señaló que su papá (ex futbolista Javier Hernández) entendería la decisión que estaba tomando. “Nosotros hemos estado en todo este camino y es difícil, pero sé que mi papá va a entender pero nada más es eso aunque estoy feliz porque es lo que quiero, es parte de ir en búsqueda en la vida que quiero y hay otras cosas que ya no estoy dispuesto a pagar por simple y sencillamente competir y más que no están al alcance de mis manos pero son 10 años (en Europa)”, comentó.

Ante las palabras del Chicharito su padre le respondió: "uno iba por triunfos cuando es joven, busca siempre los logros, estar arriba, pero en el futbol es así, hijo, no toda la vida vamos a estar con esa misma línea, tenemos altas y bajas".

Chicharito Hernández aclara que llora por decir adiós después de 10 años y lo logros que obtuvo y no porque no pudo triunfar.

Javier Hernández Balcázar fue anunciado el martes como nuevo jugador del Galaxy y este jueves será presentado oficialmente para inmediatament.

Ver a partir del minuto 23: