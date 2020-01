Julio César Chávez Jr. tacha a 'Canelo' de envidioso

La pelea en redes sociales continúa. Luego de que Saúl Canelo Álvarez le respondió a Julio César Chávez Jr., este no se quedó de brazos cruzados y le dejó un mensaje a través de su cuenta de Instagram, en donde lo tachó de envidioso, además de nuevamente retarlo.

"Ni duda queda del coraje y envidia que el Canelo tiene, porque no se escucha bien cuando lo reto. Si ya me ganó, algo no lo deja vivir. Será el karma. ¿175?. Así o más claro", fue parte del texto que el hijo de la Leyenda compartió, luego de que Canelo Álvarez mencionó que en vez de estar retando a la gente, le pidiera ayuda a su papá.

Ambos pugilistas sostienen una gran rivalidad arriba del ring. En 2017 se enfrentaron, pelea que la ganó Saúl Álvarez por decisión unánime, y aunque no hubo ningún título en juego, sí despertaron emociones entre los aficionados del boxeo.

