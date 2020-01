VIDEO: Cinta de Oro Jr. se quita la máscara y cede nombre a Sin Cara

Luego de que Sin Cara anunciara su cambio de nombre a Cinta de Oro, tras su salida de la WWE, apareció Cinta de Oro Jr., quien dijo que no cedería el nombre, pues tenía el permiso del luchador original que falleció en 2016; sin embargo, el plan no le resultó como esperaba.

Todo indica que Cinta de Oro Jr. perdió el proceso legal, que dijo iniciar cuando se enteró del cambio de nombre de Sin Cara y, durante un programa de televisión, se quitó la máscara, anunciando que de ahora en adelante peleará con el rostro descubierto y bajo su nombre original, Steven, el cual complementará con Juárez, en honor a su ciudad natal.

"Mi nombre es Steven Miranda Jiménez, tengo 24 años de edad, originario de Ciudad Juárez. Tengo 12 años dentro de la lucha libre, 8 como amateur y 4 como profesional. A partir de hoy me daré a conocer ante todos ustedes como Steven Juárez. Mi nombre Steven y Juárez en honor a esta ciudad, que tanto amo y que tanto me ha dado", mencionó el joven luchador.

Cinta de Oro Jr. se quita la máscara en televion y ahora será Steven Juárez😮😮😮 Posted by LuchaMundial on Thursday, January 23, 2020

Cinta de Oro Jr. ocupó el nombre durante los últimos cinco años. Incluso, cuando Sin Cara anunció que se llamaría de la misma forma que él, se mostró molesto. "Me da sentimiento; hay sangre, sudor, lágrimas y duele. Hoy me ven humillado y despojado pero quiero decirle a Sin Cara que yo en un momento de mi vida te admiré, y te tomé como ejemplo. Yo quería ser como tú. No quiero escucharme soberbio pero me sorprende y me llena de satisfacción que a fin de cuentas tú quisiste ser como yo", señaló a Televisa Ciudad Juárez.

Sin Cara continuará usando el nombre de Cinta de Oro, pues recibió el permiso de los familiares. Aunque hasta el momento, el luchador y fiel aficionado al América, no se ha pronunciado sobre las declaraciones del ahora Steven Juárez.

