Sin Cara confirma su salida de WWE

El luchador Sin Cara ha dejado de pertenecer a la empresa WWE, asi lo informó el enmascardo en su cuenta oficial de Twitter.

"A partir de hoy se me ha concedido mi liberación de la WWE. Gracias WWE Universo ha sido una aventura increíble", se lee en la publicación.

Recientemente a principios de 2019, el mexicano había renovado su contrato por tres años con la WWE, sin embargo, a pocos meses de finalizar el año tomó la decisión de renunciar al mismo.

Fue en 2009 cuando Sin Cara se integró al mundo de la WWE, en donde luchó bajo el nombre de ‘Hunico’ para posteriormente adoptar el actual. Durante estos 10 años dentro de la empresa, consiguió el campeonato de parejas NXT junto al Kalisto.

Actualmente tuvo poca participación en una rivalidad en contra del mexicano Andrade Cien Almas.

