Miguel Herrera asegura que empate ante Xolos se debe a falta de jugadores

Después de un poco destacado empate entre América y Xolos de Tijuana, el técnico Miguel Herrera siente que los resultados no se han dado por la ausencia de jugadores en este inicio de campeonato.

“Nos falta gente que tenga profundidad, lo que nos gusta es Leo Suárez, que hoy se le vio buena actividad pero va de a poco. Si no tenemos la gente que desnivela por fuera, no habrá profundidad, si no están Renato Ibarra e Ibargüen al cien, pues es difícil. Súarez repito que va bien pero necesita tiempo y esperar a que lleguen los que nos hacen falta”, declaró Herrera en conferencia de prensa.

“Nos hacen falta jugadores porque no tenemos recambios, la situación de Nico Castillo, que vamos a esperar hasta ponerlo al cien físicamente”, remarcó el ‘Piojo’.

Pero no todas son malas noticias ya que Herrera confirmó que la siguiente semana será cuando llegue el refuerzo que supla la baja de Guido Rodríguez, aunque no reveló el nombre del jugador.

“Espero que esta semana ya quede, ya hay pláticas avanzadas y espero que esta semana ya podamos tenerlo en México y que se vaya aclimatando y conociendo a los compañeros”, finalizó.

América tiene cuatro puntos en el torneo y no ha recibido gol en los dos partidos que ha disputado.

