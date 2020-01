Kobe Bryant, la estrella de los Lakers que era fanático del futbol

Kobe Bryant, leyenda de la NBA, fue seguidor declarado del FC Barcelona, de España, ademas de amigo personal del brasileño Ronaldinho y del argentino Lionel Messi, con quienes posó en diferentes fotos y estuvo en diferentes eventos con ellos.

Shocked by the death of @KobeBryant , an exemplary athlete both on and off the basketball court. Our most heartfelt condolences to his family and loved ones. Rest in peace. pic.twitter.com/wGhF4xouVL

Pero ese no fue el único vinculo de ‘Black Mamba’ con el futbol, ya que en 2011 tras la huelga de la NBA en 2011 intentó jugar con el AC Milan, pero no tuvo suerte y decidió mantenerse unos años más en el baloncesto.

We have no words to express how shocked we are to hear of the tragic passing of one of the greatest sportsmen of all time and Rossonero fan, Kobe Bryant. All our thoughts are with the families of those affected by this tragic accident. You will forever be missed, Kobe 🙏❤️🖤 pic.twitter.com/FOd365chEL

— AC Milan (@acmilan) January 26, 2020