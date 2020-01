América habría dado ultimátum a Roger Martínez para irse a la MLS

El futuro de Roger Martínez cada vez más parece que estará lejos de Coapa. Y es que este viernes finaliza el mercado de transferencias en el futbol europeo, por lo que a pocas horas de que concluyan los pases, la única oferta con la que contaría hasta ahora el club americanista por el colombiano es la del Inter de Miami de la MLS.

De acuerdo con información de Marca, el América habría dado un ultimátum a Roger Martínez, argumentando, que si no va a la MLS con el Inter de Miami, no tendrá participación por lo que resta del Clausura 2020.

Asimismo se reporta un acuerdo alcanzado entre el equipo de la MLS y el América, sin embargo, el entorno del jugador no estaría muy convencido en cuanto a temas económicos, por lo que las negociaciones podrían seguir hasta convencer al goleador.

Cabe resaltar que la intención de Roger Martínez era regresar al futbol europeo y que en más de una ocasión pretendió jugar en la Serie A con el Genoa, sin embargo, con el tiempo en contra, esta posibilidad se desvanece poco a poco.

Además, esta mañana en conferencia de prensa, Miguel Herrera adelantó que las negociaciones por Roger Martínez, siguen, siendo esta su única razón para no tomarlo en cuenta de cara al duelo ante Juárez.

“Lo de Roger no me monto en ningún macho, se tomó la decisión entre directiva y cuerpo técnico, no me ha llegado una indicación diferente. Hay una oferta, su gente negocia por esa oferta, por eso no pensamos en Roger. Si mañana me dicen que no salió, sigue entrenando. No estoy peleado con él. Es un tipo muy profesional, trabaja al parejo, no puedo ponerlo porque hay una oferta”, explicó el Piojo.

