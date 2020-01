Reportan condiciones vergonzosas en las que Rayadas juegan en Liga Femenil

En la columna de San Cadilla de Grupo Reforma, se dieron a conocer las supuestas condiciones precarias en las que el equipo femenil de Rayados de Monterrey, y actuales campeonas, desarrollan su profesión.

La información asegura que una futbolista que prefirió quedarse en el anonimato, reveló que viajan en camión sin importar que muchas veces tengan que ser 12 horas, además de que se hospedan en hoteles que ni siquiera incluyen desayunos cercanos a lo que necesita una deportista profesional: "Viajamos en autobús, pero no sólo eso, sino que las primeras que lleguemos escogemos asiento, y las últimas les toca dormir en el pasillo, tiradas. Para eso se llevan colchonetas y almohadas".

Aunado a ello, las meten en habitaciones con dos camas para tres personas y del bono que les prometieron por ser monarcas de la Liga Femenil, no han recibido nada.

"No nos tratan como profesionales. El club tiene finta que nos dan lo mejor. Lo increíble es que tienen todo el dinero. Pero la neta estamos en condiciones muy culeras. Ahora que fuimos a jugar contra Pumas allá en México, el hotel superpequeño, nos meten de a 3 por cuarto habiendo sólo dos camas, y no no hay desayunos o los típicos de cereal, waffles, fruta. No había huevo, cosas que debemos de desayunar antes del juego.

En la publicación, el testimonio asegura que su acérrimo rival, las Tigres de la UANL, son el caso contrario, pues han recibido todo el apoyo económico para trasladarse en avión a sus partidos y hospedarse en hoteles de primera línea.

La realidad es que nadie de Rayados ha salido a manifestarse al respecto, sobre esta información que ha empezado a circular en el gremio del balompié nacional.